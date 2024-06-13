 الأونروا تحذر من مخاطر كارثية لتراكم أكثر من 330 ألف طن نفايات بغزة - بوابة الشروق
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الأونروا تحذر من مخاطر كارثية لتراكم أكثر من 330 ألف طن نفايات بغزة

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:06 م

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الخميس، من تراكم أكثر من 330 ألف طن من النفايات في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها في أنحاء قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية عبر منصة إكس إن ذلك "يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية"، موضحة أن الأطفال يقومون بالنبش يوميا في هذه النفايات.

وأكدت الوكالة أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن بات أمرا ضروريا لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية لسكان القطاع.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي.

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