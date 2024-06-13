جيش الاحتلال يعتدي على مسن فلسطيني ويعتقله في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسنا فلسطينيا جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد أن اعتدى عليه بالضرب.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب مدينة الخليل واعتدت على المسن زياد أبو هليل (في السبعينات من عمره) قبل أن تعتقله.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال فتشت منازل فلسطينيين قبل أن تنسحب من البلدة.

ويظهر مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على أبو هليل ويكبلونه ويعتقلونه.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية بدعوى اعتقال مطلوبين، ويدمر منازل وبنى تحتية ويعتدي على فلسطينيين.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ ذلك اليوم، بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة 543 شهيدا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.