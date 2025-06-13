بريطانيا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران: الآن وقت العودة للدبلوماسية

دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر جميع الأطراف إلى التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل بعد الضربات الإسرائيلية على إيران. وأضاف ستارمر في تصريح نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية أن "التصعيد لا يخدم أحدًا في المنطقة، يجب أن يكون الاستقرار في الشرق الأوسط هو الأولوية"، موضحا: "نتواصل مع شركائنا لخفض التصعيد. الآن هو وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية".

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسئول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسئولين إيرانيين وعلماء نووين كبار، فيما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.