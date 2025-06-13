المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 241 مليار يورو للتوسع في استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2050

أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن التوسيع المخطط لإنتاج الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي يتطلب استثمارات إجمالية تقدر بنحو 241 مليار يورو "277 مليار دولار" بحلول عام 2050.

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، إلى هذ التمويل ضروريا لتنفيذ خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي الرامية سواء إلى تمديد عمر المفاعلات النووية القائمة أو بناء مفاعلات كبيرة جديدة.

وجاء في البيان أن استثمارات إضافية ستكون مطلوبة على المدى الطويل لبناء مفاعلات صغيرة أو الانشطار النووي، وأن مصادر التمويل يجب أن تشمل كلا من القطاعين العام والخاص.

وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وبلجيكا، اهتماما كبيرا بالطاقة النووية، في حين تخطط بولندا لبدء بناء أول محطة للطاقة النووية لديها في عام 2028.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية ستأتي أكثر من 90% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك بشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لكن أيضا من الطاقة النووية.

وشدد بيان المفوضية الأوروبية على أن "جميع حلول الطاقة الخالية أو منخفضة الكربون تعد ضرورية بشكل حاسم لإزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي".