خامنئي يتوعد بالانتقام ردًا على الهجمات الإسرائيلية: لن نسمح لهم بالإفلات لقد بدأوا الحرب

توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، في رسالة مسجلة وجهها للشعب الإيراني، بالانتقام من الهجمات الإسرائيلي ، وذلك بالتزامن مع إطلاق وابل من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وقال خامنئي، إن الجيش الإيراني مستعد للرد العسكري، مضيفًا: "لا تظنوا أنهم ضربوا وانتهى الأمر.. كلا. لقد بدأوا العمل وبدأوا الحرب.. لن نسمح لهم بالإفلات بسلام من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها".

وجاءت تصريحات خامنئي وسط تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، مع دخول الطرفين في موجة من الهجمات المتبادلة التي تهدد بتوسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، دوت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف البلاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عشرات الصواريخ أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في أرجاء مدينة القدس المحتلة، كما أظهرت محطات التلفزيون الإسرائيلية أعمدة من الدخان تتصاعد في تل أبيب بعد ما بدا أنه ضربة صاروخية مباشرة.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر لجميع السكان في مختلف المناطق باللجوء إلى الملاجئ والغرف المحصنة.