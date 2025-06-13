دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الإسرائيليين في الخارج إلى اتخاذ احتياطات مشددة في ضوء الضربة الإسرائيلية على إيران.

وحذر المجلس في بيان له من محاولات انتقامية لاستهداف الإسرائيليين واليهود حول العالم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ودعا المجلس الإسرائيليين في الخارج إلى تجنب كل من إظهار الرموز اليهودية والإسرائيلية ونشر أماكن تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضور الفعاليات الكبيرة المرتبطة بإسرائيل أو الفعاليات اليهودية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، من أن "الإسرائيليين قد يضطرون لقضاء فترات طويلة في الملاجئ داخل إسرائيل"، تحسباً للرد الإيراني المنتظر على هجمات تل أبيب.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مكتبه، أن الضربات الإسرائيلية طالت قادة إيرانيين كبار.

ووصف نتنياهو الهجمات التي شنتها تل أبيب على إيران، بأنها "ضربة افتتاحية ناجحة جداً"، معتبراً أن "إسرائيل ستحقق العديد من الإنجازات"، على حد تعبيره.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي.