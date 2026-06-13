توم كروز وبيكهام ضمن أبرز الحضور في افتتاح أمريكا للمونديال

شهد حفل افتتاح منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الرياضة والفن، يتقدمهم أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، إلى جانب نجم هوليوود توم كروز، الذين تابعوا المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراجواي من مدرجات ملعب لوس أنجلوس.

وجاء ظهور بيكهام بعد ساعات من تكريمه بالحصول على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، فيما شهدت المدرجات أيضًا حضور الممثلة هالي بيري، والنجم الأمريكي روب لو، إضافة إلى باريس هيلتون.

واختتمت الولايات المتحدة سلسلة حفلات افتتاح البطولة، بعدما سبقتها المكسيك وكندا باحتفالات مماثلة قبل مباراتي منتخبيهما، في النسخة التاريخية التي تستضيفها الدول الثلاث حتى 19 يوليو المقبل.

وانطلقت مراسم الافتتاح بعروض موسيقية وإيقاعات الطبول، قبل أن يقدم كل من فيوتشر وتايلا أغنيتهما "جيم تايم"، بينما اختتمت ليسا وأنيتا وريما الفقرة الغنائية بأداء أغنية "جولز" من الألبوم الرسمي لكأس العالم.

كما أحيت كاتي بيري الحفل بأداء أغنية "واندر" قبل انطلاق المباراة مباشرة، بمشاركة الطفل تيوس الذي شاركها تسجيل الأغنية في نسختها الأصلية، ليضفي لمسة ختامية على احتفالات افتتاح المونديال في لوس أنجليس.