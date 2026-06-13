وليد سليمان: نجحت في مهمتي بقطاع الناشئين بالأهلي

أكد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي، أنه راضٍ عما قدمه خلال فترة عمله، مشيرًا إلى نجاحه في تطوير القطاع وإعادة ترسيخ هوية النادي، متمنيًا التوفيق لمحمد يوسف الذي تولى المسؤولية خلفًا له.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "منذ تولينا المسؤولية عملنا على إعادة هوية الأهلي داخل قطاع الناشئين، وكانت أرضيات الملاعب تتسبب في إصابات عديدة للاعبين، لكننا نجحنا في تحسينها وتطويرها بشكل كبير".

وأضاف: "حققنا ثلاثة ألقاب، وفي الموسم التالي واجهنا بعض الإصابات، لذلك ركزنا على تطوير أرضيات الملاعب، وأصبح لدينا عدد من اللاعبين الذين يمثلون منتخبات الناشئين".

وأوضح: "كنا نسأل اللاعبين دائمًا إذا كانوا قد تابعوا مباريات الأهلي، لأن لاعب الناشئين يجب أن يكون على دراية بكل ما يخص الفريق الأول. البطولات ليست الهدف الأهم في القطاع، بل الأهم هو إعداد لاعبين للفريق الأول والحفاظ على هوية النادي".

وتحدث عن بعض المواهب الشابة قائلًا: "حمزة عبد الكريم وبلال عطية كانا يمتلكان رغبة كبيرة في الاحتراف الأوروبي، وبذلا مجهودًا كبيرًا للوصول إلى هذه المرحلة".

وأردف: "حرصنا على أن يتخذ اللاعبون من محمد صلاح قدوة لهم، وأن يثقوا في قدراتهم. كما أن والد حمزة عبد الكريم لعب دورًا مهمًا في مسيرة نجله".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كان من الضروري الحفاظ على اللاعبين المميزين من خلال توقيع عقود معهم، وهذا ما عملنا عليه. وعندما تحدثت مع والد حمزة عبد الكريم وافق على توقيع العقود دون أي مشكلة. أعتقد أنني نجحت في مهمتي وقدمت أفضل ما لدي، وأتمنى التوفيق لمحمد يوسف، فهدفنا جميعًا هو خدمة النادي الأهلي".