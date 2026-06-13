ترامب يدعم منتخب أمريكا بمكالمة هاتفية قبل مواجهة باراجواي

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026.

وأجرى ترامب مكالمة هاتفية مع بعثة المنتخب الأمريكي، أعرب خلالها عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة، وذلك قبل مواجهة باراجواي في افتتاح مشواره بالمونديال.

وكشف متحدث باسم المنتخب الأمريكي أن المكالمة استمرت لمدة دقيقتين تقريبًا، فيما نشرت صفحة المنتخب الأمريكي الرسمية مقطع فيديو من المكالمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو أندرو جولياني، الرئيس التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، إلى جانب المدير الفني للمنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو وقائد الفريق تيم ريم، بينما أكد المتحدث أن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني كانوا حاضرين خلال المكالمة.

وخلال حديثه، أشاد ترامب بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، قائلًا: "أنت مدرب رائع، وأعرف جيدًا قيمة اللاعبين الذين تمتلكهم. أعتقد أن لديكم فرصة كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية، وأتمنى لكم كل التوفيق".

من جانبه، وجه بوتشيتينو الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه، مؤكدًا أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه من أجل إسعاد الجماهير الأمريكية وتحقيق نتائج تليق بالبلاد في البطولة.

ومن المقرر أن يغيب ترامب عن حضور المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام باراجواي، حيث سيمثل الإدارة الأمريكية كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.