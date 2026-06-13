بالوجون يقود هجوم الولايات المتحدة ضد باراجواي

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أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية التشكيل الذي سيخوض به مباراة باراجواي في افتتاح مشوارهما بالمونديال.

ويتقابل المنتخبان فجر اليوم السبت، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا أستراليا وتركيا.

وضم تشكيل المنتخب الأمريكي كل من: مات فريز – سيرجينو ديست – كريس ريتشاردز – تايلر آدامز – أنتوني روبينسون – ويستون ماكيني – كريستيان بوليسيتيش – تيم ريام – أليكس فريمان – ماليك تيلمان – فلورين بالوجون

وعلى مقاعد البدلاء يبقى كل من: أرونسون – أرفستين – بيرهالتر – برادي – ماكينزي – بيبي – رينا – روبينسون – رولدان – سكالي – ترستي – ترنر – وياه – رايت – زيندياس.

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة، يلعب في الجولة الثانية مع أستراليا يوم الجمعة 19 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة تركيا يوم 26 من نفس الشهر.