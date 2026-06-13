 درس خصوصي لصلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لبلجيكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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درس خصوصي لصلاح ومرموش.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لبلجيكا

محمد جلال
نشر في: السبت 13 يونيو 2026 - 2:59 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2026 - 2:59 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولي لكأس العالم 2026.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة ثم تسديد علي المرمي .

وحرص حسام حسن على التحدث مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز والاستعداد للمونديال وأهمية ضربة البداية امام فريق بلجيكا.

ومن خلال الصور القادمة من تدريبات المنتخب ظهر اجتماع حسام حسن مع الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لمنحهم التعليمات الخاصة خلال التدريبات.

وحضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني ومصطفي أبو زهرة عضوي المجلس.


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