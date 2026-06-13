أكد حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، أن تركيز "العنابي" منصب بالكامل على المشاركة في كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية تقديم أفضل مستوى ممكن في البطولة، بعيدًا عن التفكير في إنجازات الماضي.

وقال الهيدوس في مؤتمر صحفي: "لا ننظر إلى البطولات التي حققناها سابقًا، الآن تركيزنا الكامل على هذه البطولة وعلى المباراة المرتقبة أمام سويسرا".

وأضاف: "حققنا حلم التأهل إلى كأس العالم، لكننا لن نتوقف عند هذه الخطوة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير القطرية".

وتابع قائد المنتخب القطري: "يقع على عاتق اللاعبين أصحاب الخبرة دور مهم داخل غرفة الملابس، من خلال نقل الخبرات إلى اللاعبين الشباب، إلى جانب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في البطولة".

وأوضح أن الجيل الحالي يملك مستقبلًا واعدًا، قائلًا: "اللاعبون الشباب لديهم إمكانيات كبيرة، وهذه المشاركات تمنحهم خبرات مهمة تساعدهم على تطوير مستواهم ورفع اسم قطر في المستقبل".

واختتم الهيدوس تصريحاته قائلًا: "بكل تأكيد أحلم بأن أرى نجلي (فهد) يمثل منتخب قطر في كأس العالم مستقبلًا، مثلما كان لي شرف تحقيق هذا الحلم وارتداء قميص المنتخب في المونديال".