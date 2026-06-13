شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على أهمية مواجهة المغرب في دور المجموعات لبطولة كأس العالم، معتبرا أن فريقه سيواجه بطل أفريقيا.

وكان منتخب المغرب قد خسر نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال بهدف، في مباراة مثيرة للجدل شهدت خروج لاعبي المنتخب السنغالي لبضع دقائق من الملعب اعتراضا على قرارات التحكيم، قبل أن يتم استئناف اللقاء بشكل طبيعي.

وأكد أنشيلوتي أيضا على غيابه النجم والقائد نيمار، والذي يعاني من إصابة في الساق، حيث أشار إلى أنه يأمل في أن يعود نجم سانتوس إلى صفوف الفريق في التدريبات الأسبوع المقبل.

وكان نيمار قد عانى من إصابة في التدريبات، وبحسب التقارير لن يشارك في مباراة المغرب، كما أنه قد لا يكون جاهزا لدور المجموعات بالكامل.