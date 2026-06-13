أبرزت قالت الهيئة القومية للأنفاق أهمية القطار الكهربائي الخفيف LRT، موضحة أنه قبل خمس سنوات فقط، كان المشهد مختلفا تماما، أما اليوم، فيعبر القطار الخفيف أمام كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، في صورة تعكس حجم التحول الذي شهدته منظومة النقل الحديثة في مصر، وتترجم على أرض الواقع رؤية الدولة لإنشاء شبكة نقل جماعي متطورة تدعم التنمية العمرانية وتربط المدن الجديدة بمراكز النشاط المختلفة.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إنه بدءا من محطة عدلي منصور التبادلية وحتى مدينة الفنون والثقافة، لا يقتصر مسار القطار الكهربائي الخفيف على الربط بين المحطات والمدن فحسب، بل يمثل أحد المشروعات التي ساهمت في إعادة تشكيل أنماط الحركة والتنقل وربط المجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها البعض، في إطار مشروع متكامل أصبح شاهدا على التحولات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الحديثة، حيث يصل إجمالي طول مساره المخطط إلى نحو 113 كيلومترا، ويضم 20 محطة موزعة على خمس مراحل مختلفة، بما يضمن خدمة عدد كبير من المدن والمجتمعات العمرانية شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي يبلغ 65.63 كيلومتر، وتضم 11 محطة، حيث تنطلق من محطة عدلي منصور التبادلية التي تمثل نقطة ربط رئيسية مع مختلف وسائل النقل الجماعي، ثم تمتد لخدمة مدن شرق القاهرة، ومنها السلام والعبور والمستقبل والشروق وبدر، قبل أن يتفرع المسار شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتمتد المرحلة الثانية من محطة مطار العاصمة إلى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول يزيد على 3 كيلومترات، لتدعم الوصول إلى عدد من أهم المناطق الحيوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. كما تمتد المرحلة الثالثة جنوبا من محطة كاتدرائية ميلاد المسيح وصولا إلى محطة العاصمة المركزية، بطول 20.4 كيلومتر وبعدد 4 محطات، حيث تمثل هذه المرحلة أهمية خاصة لكونها تحقق التكامل مع شبكة النقل الحديثة من خلال تبادل الخدمة مع مشروع القطار الكهربائي السريع على خط العين السخنة – مطروح، بما يعزز من كفاءة الربط بين مختلف وسائل النقل.

وفي إطار استكمال التوسعات المستقبلية للمشروع، تم الانتهاء من تخطيط المرحلة الرابعة، وجاري البدء في تنفيذها، حيث ستمتد من محطة العبور الجديدة إلى محطة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومتر، وتضم 3 محطات جديدة، وكذلك دراسة المرحلة الخامسة من المشروع، والتي من المخطط أن تمتد بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى المنطقة الصناعية الإدارية بطول يقارب 8 كيلومترات.