وصف فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، الفترة التي يقضيها مع "السيليساو" بأنها الأفضل في حياته، مؤكدًا أن تركيزه الكامل منصب على كأس العالم 2026، رافضًا التطرق إلى ملف تجديد عقده مع ريال مدريد في الوقت الحالي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة المغرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

وقال فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي: "إنه شرف عظيم أن أمثل عائلتي وبلدي في كأس العالم. لطالما حلمت بخوض هذه البطولة، وبعد كل هذا الجهد والتدريبات أريد استغلال هذه الفرصة لإثبات أننا قادرون على التتويج باللقب".

وعن مستقبله مع ريال مدريد، أوضح: "أنا الآن مع المنتخب البرازيلي، وسأتحدث عن كل ما يتعلق بريال مدريد بعد انتهاء كأس العالم. تركيزي بالكامل على تمثيل بلدي ومساعدة زملائي وتقديم أفضل مستوى ممكن في البطولة".

وتحدث عن مواجهة المغرب قائلًا: "لا شك أن المغرب قادر على مفاجأة العالم مجددًا، كما فعل في النسخة الماضية. لديهم براهيم دياز، زميلي في ريال مدريد، وأشرف حكيمي الذي توج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، إلى جانب العديد من اللاعبين المميزين. لقد تطوروا كثيرًا، وأتوقع مباراة رائعة".

وأضاف: "الأيام التي أقضيها مع المنتخب الوطني هي الأفضل في حياتي. أتواجد هنا وسط أشخاص رائعين، وبعض اللاعبين مثل لوكاس باكيتا وبرونو جيماريش رافقوني منذ الصغر. أشعر بسعادة كبيرة كلما مثلت البرازيل، ولا يوجد ما يضاهي هذا الشعور".

كما تطرق للحديث عن نيمار، قائلًا: "أتمنى عودته في أقرب وقت. إنه مثلي الأعلى، وتعلمت منه الكثير. لطالما حاولت تقليد ما يقدمه داخل الملعب، وعودته ستكون مهمة للغاية للمنتخب. لقد قدم لي الكثير من النصائح وساعدني كثيرًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن متحمسون للغاية لتمثيل البرازيل والمشاركة في كأس عالم جديدة. الحماس يسيطر على الجميع، وآمل أن ينعكس ذلك داخل الملعب في مباراتنا المقبلة".