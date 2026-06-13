بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض رسمي لنجم برشلونة

يستعد نادي بايرن ميونخ لتقديم عرض من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بعدما شهدت المفاوضات الأولية مع ممثلي اللاعب تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع تيم توك، فإن بطل الدوري الألماني يجهز عرضًا تبلغ قيمته نحو 25 مليون يورو، في حين يتمسك مانشستر يونايتد بالحصول على ما يقارب 30 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لا يزال يحتفظ بخيار شراء راشفورد بشكل نهائي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

ويبدو أن مستقبل راشفورد سيكون أحد أبرز ملفات الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي كبير بالحصول على خدماته، بينما يدرس مانشستر يونايتد أفضل العروض المالية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن اللاعب.