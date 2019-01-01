محافظ البحيرة يحيل 111 موظف بإيتاى البارود للتحقيق لعدم الانضباط الادارى

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أعلن اللواء هشام آمنة عن إحالة ١١١ موظف للنحقيق لعدم انضباطهم بالعمل

حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود وبالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بتشكيل لجنة للمرور علي عدد من المنشآت الخدمية بنطاق المركز لمتابعة الأوضاع أسفرت عن إحالة 111 موظف للتحقيق لتغيبهم عن العمل أو الأنصراف أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم التوقيع فى سجلات الأنصراف منهم إحالة 10 موظفين بمكتب تموين إيتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل.

كما قرر إحالة 15 ممرض بالمركز الطبي بغرب إيتاي للتحقيق لعدم توقيع الانصراف، وإحالة عدد 2 موظف بالشئون الاجتماعية بأرمانيا للتحقيق لغيابهم عن العمل.

كما تقرر إحالة 23 موظف بمجلس قرية صفط الحرية للتحقيق لغيابهم وتركهم للعمل أثناء المواعيد الرسمية

وبالمرور على الوحدة الصحية بقرية دمسنا تم إحالة 14 ممرض للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، وكذا إحالة 2 موظف بالشئون الإجتماعية بصفط الحرية للتحقيق لغيابهم عن العمل، وإحالة 11 ممرض للتحقيق بالوحدة الصحية بقرية صفط الحرية لغيابهم عن العمل.

وشدد محافظ البحيرة علي استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الحكومية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير.