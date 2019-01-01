 فيغولي جاهز لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي الكان - بوابة الشروق
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فيغولي جاهز لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي الكان

زياد الميرغني
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 10:52 م

أعلن منتخب الجزائر عن جاهزية سفيان فيغولي صانع ألعاب محاربي الصحراء، وجالطة سراي التركي، للمشاركة في مباراة الخضر غدًا الأحد ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩.

واشتكى فيغولي من التواء في الكاحل خلال مباراة الجزائر الأخيرة ضد كوت ديفوار، في دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الخضر بركلات الترجيح.

وشارك فيغولي في مران الجزائر الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا، بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الخضر ضد النسورغدًا الأحد.

وشارك فيغولي في فوز الجزائر على كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة، بعدما سجل هدف التقدم للخضر، قبل أن يدرك ساحل العاج التعادل، لتنتهي المباراة بركلات الترجيح 4-3.


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