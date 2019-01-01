منتخب اليد يبدأ معسكره في المركز الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، اليوم السبت، معسكره في المركز الأولمبي استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في تونس بداية من 16 يناير 2020، ويستمر المعسكر الحالي حتى 10 أغسطس المقبل.

يشارك في المعسكر الحالي 20 لاعبا من بينهم خمسة محترفين: هم كريم هنداوي حارس مرمى نادي كونستانتا الروماني، ومحمد ممدوح هاشم لاعب نادي بوخارست الروماني، ومحمد سند لاعب نادي نيم الفرنسي، وعلي زين لاعب نادي الشارقة الإماراتي، ويحيى خالد لاعب نادي فيسبريم المجري.

ومن المقرر أن يصل الاسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني إلى القاهرة الأسبوع المقبل ليقود تدريبات المنتخب في التجمع الحالي، بعدما قاد نادي فاردار المقدوني للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية المعسكر الحالي سيتجمع المنتخب في شبتمبر المقبل مرتين أسبوعين بالتزامن مع انطلاق مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين الذي يبدأ 5 سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية أن التجمع الحالي للمنتخب سيكون أول تعارف بين اللاعبين والمدير الفني الجديد روبرتو باروندو، حيث سيقوم المدرب بمتابعة اللاعبين عن قرب واختيار العناصر التي ستستمر مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وأيضا سيقوم باختيار مجموعة أخرى من خلال متابعة منتخبي الشباب والناشئين في بطولتي العالم ومن خلال مباريات دوري المحترفين، إلى أن يستقر على المجموعة النهائية التي ستنضم لمعسكر ديسمبر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في تونس في يناير المقبل.