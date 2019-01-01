 العاصفة باري تتجه صوب ولاية لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة - بوابة الشروق
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العاصفة باري تتجه صوب ولاية لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 2:13 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 2:13 ص
تندفع العاصفة الاستوائية "باري" المتحركة ببطء نحو ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اكتسبت قوة فوق خليج المكسيك مهددة بالتسبب في هطول أمطار تصل إلى 50 سنتيمترا في الولاية المشبعة بالمياه بالفعل. 

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن متخصصين يراقبون العاصفة أكدوا أن "باري" يمكن أن تتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل الخليج الأوسط. 

وتوقع خبراء الأرصادر أن تصبح العاصفة إعصارا من الفئة الأولى اليوم السبت قبل أن تصل إلى اليابسة. ووجه مركز الأعاصير تحذيرا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا. 

وقال المركز "الحركة البطيئة لباري ستتسبب في طول الفترة التي ستهطل فيها الأمطار الغزيرة وتهدد بحدوث فيضان على طول ساحل الخليج الأوسط".

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