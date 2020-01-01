التدريب الإداري بكفر الشيخ تنفذ برنامج نظم المعلومات الجغرافية بنظام التدريب عن بعد

نفذت إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، برامجها التدريبية عن بعد، وذلك في إطار مواكبة توجهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بتدريب موظفي الديوان العام والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.



الجدير بالذكر أن برنامج GIS يتم تنفيذه على مدار ٢٤ ساعة تدريبية على مدار ٣ أسابيع متتالية بواقع ٨ محاضرات، ويستهدف رفع كفاءة ٣٠ مهندسا وموظفا من العاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية، وكذا عدداً من مهندسي التخطيط العمراني، ومهندسي الإدارات الهندسية.



يأتي ذلك تزامناً مع حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على رفع مستوى الأداء بتلك الإدارات الفاعلة ورقمنة الرفع المساحي في ظل الحفاظ على الأحوزة العمرانية للمحافظة وصون مقدراتها.