تعرف على أسعار العملات في نهاية تعاملات

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انخفاض جديد للدولار أمام الجنيه ليصل سعره إلى 15.90 جنيه للشراء بالبنك المركزي

تراجعت أسعار صرف العملات بنهاية التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 15.90 جنيه للشراء و16.103 للبيع، واليورو 17.97 جنيه للشراء و18.12 جنيه للبيع، والإسترليني 20.07 جنيه للشراء و20.23 للبيع، والريال السعودي 4.24 جنيه للشراء و4.27 للبيع، والدينار الكويتي 51.74 جنيه للشراء و52.17 للبيع.

وانخفض سعار العملة الخضراء بنحو قرشين في البنك الأهلي المصري، ليصل سعر الدولار في البنك إلى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر شراء اليورو أمام الجنيه ليصل إلى 17.98 جنيه للشراء، ونحو 18.16جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه نحو 20.04جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الريال السعودى ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فيما انخفض الدينار الكويتى أمام الجنيه إلى 49.32جنيه للشراء، وعند 52.13جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك مصر ليصل إلى 17.98 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، وسجل الاسترلينى امام الجنيه ليصل إلى 20.07 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الريال السعودى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وانخفض الدينار الكويتى إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.