الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد،وذلك بإصابة 28 ألفا و701 شخص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبدأت السلطات في العديد من المدن الهندية عمليات إغلاق صارمة بعد محاولة التخفيف لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الاصابات في البلاد إلى 878 ألفا و254 شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة عن 500 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و174.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.