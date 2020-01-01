6 نصائح لتثبيت مكياجك في فصل الصيف

تواجه بعض النساء مشكلة خلال فصل الصيف وخاصةً أثناء الذهاب إلى العمل أو النادي أو التنزه، لأن المكياج لا يثبت على بشرتهن وبذلك يصبح وجههن ملطخ بمستحضرات التجميل؛ ما يسبب لهن إحراجًا، وهذا الأمر يمكن تفاديه مع الاستعانة بالخطوات التي قدمتها مجلة "جود هوس كيبنج" الخاصة بالمرأة.

1- الترطيب

ترطيب البشرة لا يقل أهمية عن المكياج لتحسين المظهر، ويجب اختيار مرطب خال من الزيت منعًا لتراكم الزيوت على البشرة بعد المكياج لأنه كلما انخفضت الزيوت زاد ثبات مستحضرات التجميل.

2- استخدام واقي الشمس

إلى جانب الترطيب، تعد خطوة استخدام الواقي الشمسي قبل ساعتين من مستحضرات التجميل هامة للبشرة لأنها تحمي الجلد من حرق أشعة الشمس وتساعد في ثبات المكياج.

3- وضع برايمر

تتجاهل بعض النساء خطوة وضع البرايمر قبل كريم الأساس وهذا خطأ لأنه مفيد، حيث يقوم بتثبيت المكياج فترة أطول بسبب تقليل مساحة المسامات ومنع الإفرازات الدهنية للبشرة خلال السير في أشعة الشمس.

4- عدم استخدام مكياج كثيف

كلما زادت كثافة المكياج زاد تأثره بحرارة الصيف وأشعة الشمس، ولهذا يجب الحرص على وضع مكياج هادئ.

5- تجنبي كريم الأساس

يمنح كريم الأساس لمعانًا للبشرة ما يجعل مظهرها متوهج ولكن مع أشعة الشمس سيتعرض الوجه لرطوبة عالية وهذا يزيد من اللمعان؛ ما يجعل الجلد يبدو متعرقًا ولهذا يجب تجنب كريم الأساس صباحًا واستخدامه ليلًا فقط.

6- تجنب ظلال العيون الغامق

ظلال العيون الغامق يبزر العين أكثر ويمنحها عمقًا ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وإفراز البشرة للدهون تصبح الألوان الكاتمة غير محببة، ولذلك يفضل استخدام الألوان الفاتحة أو الاستغناء عن ظلال العين صباحًا.