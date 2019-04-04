 تجديد حبس عاطلين لإتهامهما بخطف طفلة في بني سويف - بوابة الشروق
الإثنين 13 يوليه 2020 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تجديد حبس عاطلين لإتهامهما بخطف طفلة في بني سويف

كتب - مصطفى بكر:
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 11:18 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 11:18 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بني سويف، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات على لاتهامه بتشكيل عصابي اتهامه بمحاولة خطف طفلة تبلغ من العمر عامين كانت برفقه والدتها أثناء سيرها، ومحاولة سرقة أقراطهن الذهبية في بني سويف.

وكانت نيابة بني سويف باشرت التحقيقات مع المتهمين "سامح.ع" وعاطف.ا" والذي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة،واعترف المتهمين أمام النيابة بإرتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة إتهامهم بمحاولة خطف طفلة و سرقتها وإبتزاز أسرتها على مبلغ مالي كبير.

البداية بتلقى قسم شرطة بني سويف بلاغا من ربة منزل بمحافولة خطف طفلتها وتدعى "وعد.رجب" تبلغ من العمر عامين كانت برفقه والدتها أثناء سيرها في أحد طرق في بني سويف الا ان اهالي المنطقة تمكنوا من انقاذ الطفلة الا ان المتهمين فرا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما يستقلون دراجة نارية و مبلغ مالي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك