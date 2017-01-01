الجيزة ترفع 1225 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال لعدم الالتزام بقرارات الفتح التدريجي

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وقال المحافظ في تصريح له بإنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع ١٢٢٥ حالة اشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعه مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءً.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أى مخالفه ، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الاشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع ٦٩ حالة إشغال بحي جنوب الجيزة ، ١١٤ حالة ببولاق الدكرور ، ٢١٢ بالهرم والمنطقة الاثرية ، ٥٨ حالة بالعمرانية ، ١٣٤ بالطالبية ، ٦١ بشمال الجيزة ، ٤٥ بالدقي ، ٩٧ حالة اشغال بالعجوزة ، ٤٨ بالوراق، ٣٦ بأوسيم ، ١٧٥ بأكتوبر والحدائق ، ٣٧ بكرداسة ،١٧ بالعياط ، ٢٦ بابو النمرس ، ٢٨ بالصف ، ٥ بالواحات البحرية ، ١٦ بأطفيح ، ١٠ بالبدرشين ، و ٣٥ حالة إشغال بالحوامدية .