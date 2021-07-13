تقرير: سلاح موسيماني القديم يدعم كايزر تشيفز في النهائي الأفريقي

تحدث تقرير عبر موقع "جول" العالمي، عن النهائي المرتقب لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ولفت التقرير إلى أحد أبرز أسلحة كايزر تشيفز، وهو الجناح الزيمبابوي، خاما بيليات لاعب صن داونز السابق، والذي سبق أن لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بل وحصد معه لقب دوري أبطال أفريقيا، عام 2016 على حساب الزمالك.

التقرير تحدث عن بيليات والذي صادف موسم ليس هو الأفضل مع تشيفز، من حيث الإصابة التي عطلت انطلاقته ثم عودته للمشاركة في أبريل الماضي، لكنه يبقى أحد الأسلحة المميزة.

ونقل التقرير أيضا تصريحات أرثر زواني مدرب كايزر تشيفز، الذي قال: "إنها 90 دقيقة تاريخية لأي فريق، مازلنا متواضعين ولم نحقق شيئاً، لكننا نسعى لكتابة التاريخ في ذلك اليوم".

ولفت التقرير إلى أن مستقبل بيليات يحيط بالكثير من الغموض في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي والاتحاد مع مدربه موسيماني من جديد.