جازبروم تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم الحرب

تواصل شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" ، رغم الحرب، ضخ الغاز إلى أوروبا، عبر أوكرانيا، بعد الإغلاق المؤقت لخط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز عبر بحر البلطيق.

وحجم التسليم المتفق عليه لليوم الأربعاء، هو 3ر41 مليون متر مكعب وهو أقل من نصف الحجم المحتمل، وفقا للشركة المشغلة لشبكة الغاز الأوكرانية وشركة "جازبروم".

وهذا الحجم هو نفسه الذي كان عليه في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من أن إغلاق "نورد ستريم 1" لإجراء عمليات صيانة حتى 21 يوليو، يعني أنه ربما تم إرسال أحجام أكبر بالفعل.

ووفقا للتعاقد، من الممكن تسليم 6ر109 مليون متر مكعب ، عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

لكن شركة "جازبروم" تقول إن أوكرانيا تسمح فقط بعمليات التسليم، من خلال خط أنابيب واحد، مما يسمح للغاز بالمرور فقط من خلال محطة "سودجا"، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.