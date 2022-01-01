جماعة حقوقية تحذر من خطورة حظر طالبان تعليم الفتيات

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من أن حظر حركة طالبان الأفغانية لتعليم الفتيات تسبب في خسارتهن 300 يوم من دراساتهن، الأمر الذي له تداعيات مدمرة عليهن وعلى عائلاتهن ومستقبل دولة أفغانستان.

وقالت سحر فيترات، الباحثة المساعدة في حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "إنه أمر لا يمكن تصديقه أن نجرى محادثة في عام 2022 بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتم السماح للفتيات بالدراسة".

وأضافت "نحن ممتنون للغاية للنساء الأفغانيات القويات اللائي تحدثن معنا. يجب أن يستمع العالم إليهن ويبذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الإساءة الصادمة. كل يوم، يفقد الملايين من الفتيات الأفعانيات الفرص والأحلام التي لا يمكن لهن استعادتها".

وقدمت المنظمة الحقوقية ست سيدات أفغانيات بارزات في فيديو بشأن استمرار حظر تعليم الفتيات في أفغانستان. وتحدثت السيدات عن تجاربهن الشخصية وقدمن نظرة متعمقة على محنة ملايين الفتيات الأفغانيات اللائي لا يرين الآن مستقبلا لأنفسهن في بلادهن.