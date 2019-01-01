الحكومة الألمانية تقر مرسوما لزيادة استخدام مفاعلات الفحم في توليد الكهرباء

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مرسوما لزيادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في توليد الكهرباء.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "نعتزم ترشيد استهلاك الغاز في الصيف من أجل ملء خزاناتنا استعدادا للشتاء".

يذكر أن المرسوم ينص على إمكانية عودة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط والموجودة حاليا في شبكة الاحتياطي، إلى سوق الكهرباء لفترة محدودة حتى نهاية الشتاء.

وقال هابيك إن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

ويسعى وزير الاقتصاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الإمدادات، وقال إن الحكومة تواصل بذلك استعدادها تحسبا لتفاقم الوضع الراهن في سوق الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم قد 1 قد توقف اعتبارا من أول أمس الاثنين بسبب أعمال الصيانة وثمة تخوف كبير من ألا تعاود روسيا فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة التي تستغرق في العادة ما يصل إلى 10 أيام (أي حتى 21 يوليو الجاري) حسبما ذكرت شركة نورد ستريم التي قالت إنه لن يتم توريد غاز إلى ألمانيا خلال هذه الأيام العشرة.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن هذا الإجراء المؤقت لن يؤثر على الهدف الملح المتمثل في تخلي ألمانيا عن الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة بحلول عام 2030.