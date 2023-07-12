لا يزال فيلم "بيت الروبي" يستحوذ على صدارة شباك التذاكر داخل مصر، على مستوى الإيراد اليومي أو الإجمالي، حيث حقق أمس مليون جنيه و445 ألفا؛ ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيو الماضي إلى 90 مليون جنيه و610 آلاف.

ودخل بذلك "بيت الروبي" منافسة جديدة، تجاوزت الأفلام التي تعرض معه في نفس الموسم، إلى منافسة أخرى أكثر شراسة، مع الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، والتي يحتل فيها "بيت الروبي" حاليا المركز الرابع، بعد تقدمه على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى عرض في 2019، وبلغ إجمالي إيراداته 79 مليون جنيه و156 ألفا.

أما المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الأعلى إيرادا فهي، والتي يزحف نحوها فيلم "بيت الروبي"، فهي "ولاد رزق 2" الذى يحتل المركز الثالث، وعرض عام 2019، وبلغت إيراداته 100 مليون جنيه و753 ألفا، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، وكريم قاسم، ويسبق "ولاد رزق" الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي عرض أيضا عام 2019، وبلغ إجمالي إيراداته 103 ملايين جنيه و633 ألفا، أما صدارة القائمة فهي من نصيب "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي عرض في 2022، وبلغ إجمالي إيراداته 119 مليون جنيه و783 ألفًا.

فيلم "بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وجاء في المركز الثاني بعد "بيت الروبي"، فيلم "البعبع" محققا أمس 654 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 28 مليون جنيه و679 ألفا.

وفيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود.

الفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلى والدتهم عنهم.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "تاج"، محققا أمس 585 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 34 مليون جنيه و372 ألفا.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي فانتازي، حول (تاج) الذي يجسده تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة، بسبب سعي أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.

وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم "مستر إكس" محققا أمس 420 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 17 مليون جنيه و965 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

أما البطولة فهي لأحمد فهمى، وهنا الزاهد، في ثالث تعاون فني بينهما، بعد مسلسل "الواد سيد الشحات" ومسرحية "جوازة معفرتة"، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.