رئيس جامعة سوهاج يفتتح المبنى الإداري لمركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، المبني الإداري الخاص بمركز الدراسات البيئية والبحرية بالقصير بالبحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، واللواء مهندس محمود زكي حسين، والدكتور محمد فرج المشرف علي المركز، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن إنشاء مثل هذا المركز الفريد من نوعه على مستوى وسط وجنوب الصعيد، يعتبر إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي، كونه المسئول عن إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البينية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، مثل الرقابة البيئة، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو واستخدامها في مختلف المجالات، ونظم المعلومات والنمذجة البيئية، والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن من أهم أهداف إنشاء هذا المركز، هو دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها، والعمل على التفاعل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية، والسعي لتنمية الشراكات مع مختلف المؤسسات المناظرة، هذا بالإضافة للتعاون مع الجهات المستفيدة في سوق العمل.

وأشار المهندس عادل محمود إلى أن المبنى يقام على مساحة ٤١٠ م٢، ويتكون من دور أرضي ودور أول وثاني علوي، ويضم كل دور ٩ مكاتب إدارية، بالإضافة إلى مخزن واستراحة ودورات مياة مجمعة، وذلك بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنبه.