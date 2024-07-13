رئيس كاف: ننتظر بفارغ الصبر قمة الأهلي والزمالك في السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها في يوم 27 سبتمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال موتسيبي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمملكة العربية السعودية تعتمد على العلاقات الممتازة والالتزام المتبادل من الطرفين".

وأضاف رئيس كاف "الاتحاد الإفريقي يسعد بالعمل معًا، والشراكة مع الهيئة العامة للترفيه".

وواصل "ننتظر بفارغ الصبر نهائي كأس السوبر 2024 بين ناديي الأهلي والزمالك، اللذين يعدان من أكثر الأندية شعبية ونجاحا في إفريقيا."

ومن المنتظر أن يعلن "كاف" عن ملعب وتوقيت المباراة في الفترة المقبلة.