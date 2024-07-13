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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفرنسي يصبح زعيم الكتلة البرلمانية لحزب ماكرون

باريس - د ب أ
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 11:49 م

أفادت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم السبت بأن رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال سيقود الكتلة البرلمانية لحزب النهضة الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وصوت إجمالي 84 من نواب الحزب البالغ عددهم 98 نائبا لصالح تعيين أتال لقيادة الحزب بعدما مني الحزب بهزيمة انتخابية ضمن معسكر تيار الوسط في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا.

وتعهد أتال "ببناء جسور مع القوى السياسية الملتزمة تجاه الجمهورية ونجاح فرنسا في ظل احترام قيم الحزب"، في رسالة شكر نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

وكان قد أشار فى السابق إلى أنه يرغب في إعادة التفكير في الحزب وإدخال تغيير جذري عليه.

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