 لجان عين شمس تستقبل طلاب علمى رياضة لأداء امتحان التفاضل والتكامل - بوابة الشروق
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لجان عين شمس تستقبل طلاب علمى رياضة لأداء امتحان التفاضل والتكامل

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبدالناصر
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 8:47 ص | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 8:47 ص

توافد طلاب الثانوية العامة لشعبة علمى رياضيات، على لجان الامتحانات بمدرسة بن خلدون الثانوية، بعين شمس، لأداء امتحان الرياضة البحتة "التفاضل والتكامل"، منذ الثامنة والربع من صباح اليوم السبت.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، حيث أجرى أفراد الأمن عمليات التفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان، للكشف عن أجهزة المحمول وسماعات البلوتوث ووسائل الغش الأخرى.

و توافد العشرات من أولياء الأمور المرافقين لأبنائهم، للاطمئنان عليهم ودعمهم، علاوة عن انتشارهم بمحيط المدرسة بانتظار خروجهم من اللجان، واصطحابهم إلى المنزل.

فيما نظمت قوات الشرطة عملية دخول الطلاب إلى المدرسة، وفرضت حالة من الهدوء بمحيط اللجان، فضلا عن استعداداتها للتدخل لحل أية مشكلات قد تحدث.

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