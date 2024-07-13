صحة غزة: أكثر من 71 شهيدا و289 إصابة جراء مجزرة الاحتلال بمدينة خان يونس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد أكثر من 71 شخصًا وإصابة أكثر من 289 آخرين، جراء مجزرة الاحتلال بمدينة خان يونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس قبل قليل، أكثر من 71 شهيدًا ومن 289 إصابة، بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف»، مشيرًا إلى أن «هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة».