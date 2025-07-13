مقتل 2 في هجمات روسية على أوكرانيا وزيلينسكي يعد بالحصول على مزيد من الأسلحة

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أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية يوم السبت، أن روسيا ركزت هجماتها الليلية المعتادة على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة.

وفي منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح خطيرة، حسبما قال الحاكم روسلان زابارانوك على تليجرام.

وتابع إن المنطقة تعرضت لهجمات بمسيرات وصواريخ، مضيفا أن 10 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة الجمعة/السبت، إن روسيا أطلقت حوالي 339 مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع.

وقال زيلينسكي في خطابه مساء السبت:"يواصل الروس استخدام تكتيك إرهابي محدد ضد دولتنا: شن ضربات مكثفة على مدن أو مناطق بشكل منفرد من بلادنا".

وقال: "يقوم مقاتلونا بإسقاط عدد كبير منها، ولكن، للأسف، ليس كلها".

وتابع "نحن نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بأكبر قدر ممكن من المعدات لاعتراض المسيرات والصواريخ".

وقال زيلينسكي إن اتفاقا بشأن أنظمة وصواريخ باتريوت جديدة بات وشيكا، وأن البلاد تستثمر في إنتاج المسيرات.

وأضاف "سنواصل عملياتنا النشطة للمسيرات في الأراضي الروسية ردا على هجماتهم. وكما هو الحال دائما، سنتصرف بشكل غير متناظر- وبفعالية".

وفي مدينة لفيف، قال العمدة أندري سادوفي إن روضة أطفال تضررت بالإضافة إلى مبان سكنية. وقال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا في المدينة.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من روسيا تستهدف الغرب، وكانت هناك أيضا ضربات في منطقة فولين المجاورة.

ووفقا لعمدة العاصمة الإقليمية لوتسك، إيهور بوليشوك، دمر انفجار مبنى سكنيا بالكامل، وتضررت النوافذ في المنازل المجاورة.

كما وقعت أضرار جراء الهجمات في شرق ووسط أوكرانيا.

وتعرضت خاركيف لهجمات بمسيرات وقنابل انزلاقية في الساعات الأولى من صباح السبت، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا للحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف.

وتضررت عدة مبان سكنية في منطقة كيروفوجراد جنوبي كييف.