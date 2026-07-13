الهلال يفتح باب المفاوضات لضم هاري كين

شرع نادي الهلال في تحركات جادة لاستكشاف إمكانية التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، عبر فتح قنوات تواصل مع ممثليه خلال الفترة الحالية.

وتستهدف إدارة النادي تدعيم الخط الأمامي بصفقة من العيار الثقيل، قادرة على إحداث إضافة نوعية للفريق قبل الاستحقاقات المقبلة، في إطار مشروعها لتعزيز المنافسة محليًا وقاريًا.

ووفقًا لتقارير شبكة «سكاي سبورتس»، لم يحسم كين موقفه النهائي من العرض الهلالي حتى الآن، مفضلًا التريث لدراسة كافة الجوانب، سواء المالية أو المتعلقة بالمشروع الرياضي، قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

ويستند اهتمام الهلال إلى بند محتمل في عقد اللاعب، يتيح له الرحيل مقابل نحو 65 مليون يورو مع بلوغه موسمه الثالث بقميص بايرن ميونخ، وهو ما قد يسهل إتمام الصفقة حال تفعيله.

ورغم تكثيف الاتصالات مع محيط اللاعب، لم يتقدم الهلال حتى اللحظة بعرض رسمي إلى إدارة النادي الألماني، لتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الصفقة وإمكانية انتقال قائد منتخب إنجلترا إلى الدوري السعودي.