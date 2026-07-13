مقتل ستة أشخاص بعد اقتحام سيارة سوقا شعبيا في تشيلي

أعلنت البحرية التشيلية، اليوم الأحد، أن أحد أفرادها، الذي كان خارج أوقات الخدمة ويقود سيارة خاصة، اقتحم سوقا مفتوحا في مدينة فينيا ديل مار الساحلية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطتها كاميرا مراقبة سكنية، لحظة اندفاع السيارة داخل أكشاك السوق، فيما أظهرت مقاطع أخرى نقل السائق سريعا إلى سيارة شرطة قريبة، بينما لاحقه عدد من المارة الغاضبين وهم يصرخون.

وقالت البحرية في بيان: "أسفر الحادث عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفة أنها تتعاون مع السلطات لتحديد ملابسات الحادث.

ولم يحدد بيان البحرية عدد القتلى، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وقال الكولونيل خورخي جوايتا، قائد شرطة فينيا ديل مار، للصحفيين إن السائق أفاد بأنه لا يتذكر شيئا، وإن سبب الحادث لم يُحدد بعد.