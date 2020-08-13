متحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي يؤكد: الاتفاق مع الإمارات تعليق للضم وليس وقفه

قال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن الاتفاق مع الإمارات لحظة تاريخية فاصلة في العلاقات الإنسانية العربية، لافتًا إلى أن الاتفاق رسالة سلام ورسالة قوية لمن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن «الاتفاق انتصار للسياسة التي قادها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو»، مشيرًا إلى أن «نتنياهو بذل جهودًا جبارة لبناء جسور بين الاحتلال والوطن العربي».

وعن وقف الضم نهائيًا، أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الأمريكي بشكل مفصل تأجيل بسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، متابعًا: «هو تعليق للضم لكنها لا تزال على الطاولة».

وأشار إلى أن «العلاقات الإسرائيلية العربية أكبر من ذلك»، مضيفًا أن «العلاقات تخدم شعبي البلدين وتخدم شعوب المنطقة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.