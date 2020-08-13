متحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي: علاقتنا مع الدول العربية تزداد وتتوسع

قال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن العلاقات بين دولة الاحتلال والدول العربية تزداد وتتوسع، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى ثمار العلاقات اليوم، عبر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن جميع شعوب المنطقة تستطيع الاستفادة من الاتفاق المبرم، متابعًا: «نحتاج مستقبل أفضل وهناك أشياء مشتركة بيننا وبين الإمارات».

ولفت إلى أن «الاتفاق رسالة سلام وتشجيع لمن يريد أن يرى سلامًا»، موضحًا أن «إسرائيل عبرت عن رغبتها في صنع السلام الفلسطيني، لكن المطالب الفلسطينية لم تكن واقعية».

وتابع أن «المطالب الفلسطينية ازدادت حدة وتطرفًا ورفضًا مع مرور سنوات»، مستطردًا: «نعيش مرحلة تعيسة فيما يتعلق بعمليات السلام، وهي مجمدة منذ السنوات بسبب رفض التعاطي مع دولة الاحتلال، نريد أن تكون هناك فرصة للسلام لكن على الطرف الفلسطيني التعاون».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».