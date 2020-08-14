مصطفى الفقي: تركيا ليس لديها خط سياسي وتعتمد على الأوهام

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن تركيا ليسها لديها خط سياسي واحد، وإنما تعتمد على الأوهام.

وأضاف في لقاء لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامي محمد علي خير، مساء اليوم الخميس، أن أردوغان لديه أطماع سلطانية، منوهًا عن أن الأتراك يريدون تفتيت الوطن العربي.

وأشار الفقي إلى أن مصر الآن لديها عدد كبير من التحديات، تتمثل في الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب، بجانب مواجهة المد التركي في ليبيا، وأيضًا محاولة تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية عن طريق شراذم التنظيمات الإرهابية.

وذكر أنه من ضمن التحديات أيضًا البنية التحتية، خلاف التحديات الداخلية والخارجية التي تقع على مصر مما يجعلنا نواجه أكبر معركة في العقود الأخيرة، متابعًا: « كل هذا غير سد النهضة الذي يعتبر ضمن التحديات التي تحتاج إلى الصبر».