الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لولي عهد أبو ظبي لزيارة القدس

هنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووليّ العهد الشيخ محمد بن زايد على الإنجاز الهام والمثير، في إشارة إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «أنتهز الفرصة لدعوة ولي العهد لزيارة أورشليم القدس».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.