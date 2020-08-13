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لبنان يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر في بيروت بسبب فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:54 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 1:54 م

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن اليوم الخميس تمديد حال الطوارئ في بيروت لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن الوزير حسن قوله ، بعد الاجتماع الخاص بكورونا في بعبدا، إنه سيتم البدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

ودعا الجميع وفي كل المناطق إلى التزام التوصيات العامة، قائلا: "نحن لا نطلب معجزة بل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الاكتظاظ والتجمعات".

وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 7413، وإجمالي الوفيات إلى 89.

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