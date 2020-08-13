الرئيس السيسي يوافق على منحة كورية لتطوير ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و٩٠٠ ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٠.

ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠١، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.