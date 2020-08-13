تعثر جلسة للبرلمان البلغاري بسبب غياب النواب

تعثرت جلسة استثنائية للبرلمان البلغاري اليوم الخميس بسبب عدم حضور عدد كاف من نواب البرلمان، مما أدى إلى إصابة الاشتراكيين من المعارضة بالاحباط.



ولم يحضر النواب المنتمون إلى أحزاب الائتلاف الوطني المحافظ الحاكم الجلسة، التي دعت إليها المعارضة في منتصف العطلة الصيفية، لمناقشة زيادة ميزانية الدولة لعام 2020.



وبحسب حزب "جيرب"، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، فإن الاقتراح الذي قدمه الاشتراكيون لم يكن شاملا بالقدر الكاف.



ومن جانبها قالت الزعيمة الاشتراكية كورنيليا نينوفا، إن "البلاد تمر بأزمة سياسية ومؤسسية".



وقال هريستو إيفانوف، وهو أحد منظمي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ التاسع من تموز/يوليو، إن "بوريسوف مستمر في ممارسته المستمرة منذ سنوات لإهانة البرلمان".



في الوقت نفسه، احتشد عشرات المتظاهرين أمام البرلمان وألقوا البيض والطماطم على المدخل، مطالبين مجددا باستقالة حكومة بوريسوف.