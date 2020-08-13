نتنياهو: قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية مؤقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية مؤقت، مشيرًا إلى أنه تلقى طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو أن قرار وقف الضم لم يتم إزالته من على الطاولة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.