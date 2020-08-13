قال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن المسجد الأقصى كان مفتوحًا أمام الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تعتز بحرية العبادة والصلاة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن «الحرية الدينية ركيزة في العلاقات السلمية بين الدول»، مشيرًا إلى أن بند صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى ورد في الرسالة التي أرسلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا المساء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.