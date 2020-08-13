نتنياهو: هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، بين إسرائيل والإمارات يمثل "يوما تاريخيا" لبلاده، لافتا إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، إلى أن هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام، بعد "سلام كامل ورسمي" مع دولة الإمارات.

ووصف نتنياهو الاتفاق مع الإمارات بأنه "انفراجة تاريخية" نحو السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي على إقامة علاقات ثنائية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاتفاق مع الإمارات مهم وسيساعد على تطور واستقرار المنطقة.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أشار الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب ونتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أشادت البحرين بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية، داعية إلى اتخاذ خطوات توصل إلى السلام في الشرق الأوسط