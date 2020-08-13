باريس: القصف التركي للحدود العراقية تطور خطير

أدانت فرنسا القصف التركي على الحدود العراقية، الذي أدى إلى مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي، في محافظة أربيل، مؤكدة تمسكها بسيادة العراق.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي، اليوم الخميس، "فرنسا تشجب هذا التطور الخطير(القصف التركي على الحدود العراقية) وتدعو لكشف الحقيقة"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وأضافت "كما سبق وصرح وزير الخارجية الفرنسي خلال لقائه بنظيره العراقي في بغداد في 16 يوليو الماضي، فإن فرنسا متمسكة بسيادة العراق وتدين أي خرق لهذه السيادة".

وكانت الرئاسة العراقية قد أدانت، الهجوم التركي بطائرة مسيرة يوم الثلاثاء، الذي استهدف قوة لحرس الحدود العراقي بمنطقة "سيد كان" بإقليم كردستان شمالي البلاد، واعتبرت أنه "اعتداء سافر" وانتهاك للسيادة العراقية.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية: "ندين الاعتداء السافر الذي شنته تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية "مخلب النسر" وحتى الآن.

وكانت بغداد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.